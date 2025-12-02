Kilis'te iki araç çarpıştı: 6 yaralı

- Kilis-Hatay Karayolu'nda hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.
- Yaralılardan 5'inin durumu ağır olup, Hassa ve Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanelerine sevk edildiler.
- Kazanın nedeni üzerine güvenlik güçleri inceleme başlattı.
Kilis-Hatay karayolunun 39’uncu kilometresinde, A.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç ile M.V.B.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
6 YARALIDAN 5'İNİN DURUMU AĞIR
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan H.K., G.B., A.Ş. ve Ş.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hassa ve Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın nedenine ilişkin güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.