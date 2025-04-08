İHA

Kırıkkale'de, üç kişinin öldürüldüğü arazi cinayetine ilişkin davanın yeni duruşması görüldü.

Mahkemede, kardeş olan 2 sanığa yöneltilen sorular dikkat çekti.

6 Ağustos 2024 tarihinde Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde, bir araziye yapılacak çeşmenin su hattı kazısı sırasında iki aile arasında silahlı çatışma çıktı.

KATİL KARDEŞLER TUTUKLANDI

Kavgada, Erhan Çiftçi (46) ve kardeşi Kadir Çiftçi (40), Satılmış (69), oğlu İbrahim (54) ve torunu Satılmış Cesur'u (17) öldürmelerinin ardından tutuklandı.

Kardeşlerin enişteleri K.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu yargılanan sanıklar Erhan Çiftçi ve Kadir Çiftçi hakkında "fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürme" ve "çocuğa karşı işlenmesi nedeniyle nitelikli adam öldürme" suçlarından 2 kez müebbet ve 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz yargılanan sanık K.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"MECBURİYETTEN ATEŞ ETTİM"

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık kardeşler ile tutuksuz sanık K.A, müştekiler, taraf avukatları ve maktul yakınları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Erhan Çiftçi, "Karşı taraf bize ateş etti. Kendimi korumak için tüfek ve tabancayla karşılık verdim. O gün sağlıklı düşünemedim. Mecburiyetten ateş ettim, yoksa beni öldüreceklerdi." dedi.

Mahkeme başkanının, aracında neden silah bulundurduğu sorusuna ise, "Köyde domuzlar için silah taşıyoruz, silahlar hep arabamda olur." cevabını verdi.

"DEDEYİ NEDEN VURDUN?"

Müşteki avukatlarından Uğur Yıldırım, sanık Erhan Çiftçi'ye, "Yerden silahı aldığını söyledin, peki torununun ve oğlunun başındaki dedeyi neden vurdun, yerde yatan İbrahim Cesur'a neden tekrar ateş ettin?" sorusunu yöneltti.

Sanık ise, "Yerden silahı aldım ama dedeyi neden vurduğumla ilgili beyan vermek istemiyorum. İbrahim için yapılan suçlamayı da reddediyorum." şeklinde yanıt verdi.

"KARŞILIKLI ÇATIŞTIK"

Sanıklardan Kadir Çiftçi ise önceki ifadelerinin aksine olay yerinde olduğunu kabul ederek, "Satılmış bizi tehdit etti, sonra babası ve oğlu ile birlikte geldi. Arabayı siper edip bize ateş açtılar. Karşılıklı çatıştık." diye konuştu.

Tutuksuz sanık K.A. ise suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

"YALAN İFADE VERMEMİ İSTEDİ"

Olayın görgü tanıklarından M.T., "Tarlada çalışırken Satılmış Cesur eşekle geldi, ardından beyaz bir araçtan Erhan ve Kadir indi. Erhan tabanca, Kadir tüfekle ateş etti. İbrahim'in yere düştüğünü gördüm. Erhan beni arayıp Kadir'in suçsuz olduğunu, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek öyle ifade vermemi istedi." dedi.

"BABAM TABANCAYI GÖM DEDİ"

Duruşmada SEGBİS ile bağlanan Erhan Çiftçi'nin oğlu A.Ç. ise, "Babam bana tabancayı gömmemi söyledi, ben de eniştemin bahçesine gömdüm." ifadesini verdi.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına, olay yerinde 15 Mayıs'ta keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 26 Mayıs 2025 tarihine erteledi.