Kırıkkale'de beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yaptılar

AA & Ensonhaber

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 19 kişinin "Beyaz eşyam tamir edilmedi" diyerek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmasının ardından düğmeye bastı. Yapılan araştırmalarda, dolandırıcıların internet üzerinden sahte "yetkili servis" ilanları vererek vatandaşları tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.

SAĞLAM PARÇALARI BOZUKLARIYLA DEĞİŞTİRDİLER

Zanlıların, tamir bahanesiyle aldıkları buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi gibi cihazları iş yerlerine götürdükleri; ardından içindeki sağlam parçaları söküp arızalı parçalarla değiştirdikleri belirlendi. Bazı eşyaları ise hiç onarmadan sahiplerine geri verdikleri, sonrasında da iletişimi kestikleri anlaşıldı.

Kimlikleri tespit edilen Z.G. (24) ve A.D.Ş. (25) isimli şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.