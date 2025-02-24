Kırıkkale'de borç meselesi kanlı bitti: Husumetlisini vurdu

Kırıkkale merkez Yaylacık Mahallesi'nde T.Y. ile U.B. arasında borç anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle U.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle T.Y.'ye ateş etti.
Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan T.Y. yere yığılırken saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı tedavi altına alındı.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan U.B.'nin olay sonrası tüfeğini bir binanın kenarına sakladığı tespit edildi.
Bekçiler tarafından bulunan silah, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış