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İHA

Kırıkkale'de Yeni Mahalle 241. Sokak'ta 25 yaşındaki E.Y. isimli şahıs, eşinin telefonuna mesaj atan H.M.E. ile sokakta karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE DARBETTİLER

E.Y., yanında bulunan arkadaşları H.D., Ş.D., T.Y. ve M.S.G. ile birlikte H.M.E.'yi darbetti.

OMZUNDAN YARALADI

Tartışma sırasında E.Y., akrabası olan H.M.E.'yi tabancayla ateş ederek omzundan yaraladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.M.E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU İYİ

Hayati tehlikesi bulunmayan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.