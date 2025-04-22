Kırıkkale'de Yeni Mahalle 241. Sokak'ta 25 yaşındaki E.Y. isimli şahıs, eşinin telefonuna mesaj atan H.M.E. ile sokakta karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE DARBETTİLER
E.Y., yanında bulunan arkadaşları H.D., Ş.D., T.Y. ve M.S.G. ile birlikte H.M.E.'yi darbetti.
OMZUNDAN YARALADI
Tartışma sırasında E.Y., akrabası olan H.M.E.'yi tabancayla ateş ederek omzundan yaraladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.M.E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
DURUMU İYİ
Hayati tehlikesi bulunmayan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayla ilgili 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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