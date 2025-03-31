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İHA

Kırıkkale'de aralarında önceden husumet bulunan iki grup parkta karşı karşıya geldi.

Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre cinnet geçiren E.C.A. isimli şahıs, Yusuf Akbay, H.S., F.D. ve B.T.'yi bıçakla ağır yaraladı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Kavga sırasında, pompalı tüfekle havaya ateş edildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bıçak darbeleriyle sırtından ve bacağından ağır yaralanan 29 yaşındaki Yusuf Akbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

6 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Sağlık durumları ağır olan H.S., F.D. ve B.T.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Olayın ardından bir araçla kaçan 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan E.C.A., İ.M., O.B., S.Ö., S.G. ve A.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.