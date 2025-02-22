AA & Ensonhaber
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.
Araçta narkotik köpeği Adam'ın desteğiyle yapılan aramada silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
75 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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