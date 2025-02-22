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Kırıkkale'de kargo aracında 75 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'de kargo aracında 75 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi Kırıkkale'de bir kargo aracında narkotik köpeği Adam'ın desteğiyle silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu öğrenildi.