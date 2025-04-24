Kırıkkale’de sağanak yağış etkili oldu

İHA

Türkiye'nin bazı illerinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanıyor...

Kırıkkale’de de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak başladı. Sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

DERELER TAŞTI

Özellikle ilçelerde ve köylerde etkili olan yağış nedeniyle dere yataklarında su seviyesi hızla yükseldi.

Taşan dereler, çevredeki tarım arazilerini kapladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından beklenen yağış, kısa sürede etkisini artırarak bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu.

Kırıkkale-Yozgat karayolunda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

BAZI CADDE VE SOKAKLARDA SU BASKINLARI YAŞANDI

Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda da yağışın etkisiyle su baskınları meydana geldi.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.