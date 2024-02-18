Kırıkkale'de sıcak hava etkisini kaybetmiyor! Kuraklık vatandaşı korkutuyor... Kış mevsiminde sıcaklıkların arttığı Kırıkkale'de vatandaşlar, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, çiftçiler ise doğanın dengesinin bozulduğunu söyledi.

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İHA

Türkiye soğuk havanın etkisi altına girerken, Kırıkkale ise şubat ayında yazdan kalma günleri yaşıyor.

Hava sıcaklıklarının 17 dereceye kadar çıktığı şehirde çarşı ve parkları dolduran vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkarıyor.

Zülfü Acar isimli bir vatandaş ise yaptığı açıklamada, eskiden yağan kar kalınlığının bir metreye kadar ulaştığını belirterek, şu anda da bahar havasını yaşadıklarını söyledi.

"En az yarım metre kar olurdu"

Buğday tarlalarının zarar gördüğünü anlatan Acar, “Aynı Nisan ayı gibi şu anda. Doğanın dengesi bozuldu. Yazı da belli değil kışı da. Atalarımızın dediği gibi yazı kışı belirsiz zaman geldik.

Çocukluğumuzda en az yarım metre bir metre kar olurdu. Okula gidemezdik şimdi de gelip parkta oturuyoruz. Şu anda buğday tarlaları fareden geçilmiyor. Farenin en büyük düşmanı da kar. Kar fare deliğini kapıyor ve havasızlıktan da ölüyor” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte güzel havanın keyfini çıkarttığını ifade eden Hüseyin Efe Uludoğan, “Şu an kış ayındayız kar yok. Bizde arkadaşlarımızla bisiklet sürüyoruz. Gayet iyiyiz ama havanın soğuk olmaması bence kötü bir şey. Çünkü kış ayındayız ama biz keyfimize bakıyoruz” şeklinde konuştu.

"Kar yok durum kritik"

Şubat ayında kar görmediklerini kaydeden Muhammed Emin Ulusoy, “Burada güzel havanın keyfini çıkarıyoruz kuzenlerimle beraber. Şubat ayında da kar göremedik. Kışta bitiyor” ifadesini kullandı.

Çiftçilik yaptığını belirten Ali Acar, “Ben çiftçiyim kar yok durum kritik. Ekinlerimiz iyi değil. İnşallah yağar Mart ayının sonunda umutla bekliyoruz” dedi.

Ahmet Güler ise bu senede karın yağmadığını anlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)