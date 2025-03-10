Kırıkkale'de şofben faciası: Baba ve kızı hayatını kaybetti

İHA

Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'ta, 28 yaşındaki Onur Ersoy, saat 16.00 civarında babasının evine geldi. Kapıyı çaldığında içeriye kimse yanıt vermeyince, mutfak penceresinden içeri girmeyi tercih etti. İçeri girdiğinde, ablası Seher Ersoy (31) ve babası Fikri Ersoy'u (60) hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu.

KIZI ÖLÜ BULUNDU, BABA DA KURTARILAMADI

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Seher Ersoy’un yaşamını yitirdiğini belirlerken, Fikri Ersoy ise hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yapılan incelemeler sonucunda, baba ve kızının, evdeki şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlenmiş oldukları tespit edildi. Olayın ardından savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Seher Ersoy’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. O sırada eve gelen anne, eşinin ve kızının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Acılı anne, kızının cenazesini gördüktan sonra feryatlar içinde gözyaşlarına boğuldu, kızının terliğini koklayarak derin bir acı içinde yasını tutmaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.