Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İHA
Kırıkkale'de başarılı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi..
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
ŞÜPHELİNİN İKAMETİNDE ARAMA
Çalışmalar kapsamında M.G. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 91,48 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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