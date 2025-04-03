Kırıkkale'de yaşlı kadın, evinde ölü bulundu

İHA

Kırıkkale’nin Vatan Caddesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Bediha Ertan’dan uzun süre haber alamayan komşuları, durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren polis, yaşlı kadını yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ertan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerine gelen adli tabip, ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirledi. Şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Bediha Ertan’ın vefatı, mahallede derin üzüntüye yol açtı.