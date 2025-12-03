Kırıkkale'de yaşlı kadına otomobil çarptı: Metrelerce savrulduğu anlar kameraya yansıdı

- Kırıkkale'de bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki kadına çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.
- Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kırıkkale'de feci kaza...
T.S.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki C.A. isimli kadına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.