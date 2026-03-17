Grok'un cevaplayamadığı soruyu Rasim Ozan Kütahyalı bildi

28. dönem milletvekili Cengiz Çandar, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatının ardından, İlber Hoca ile ilk ve son fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "İlki Mülkiye kantini. 1969 olmalı. Okul arkadaşım. İkincisi 2025 Şubat Bakü." notunu düştü.

Çandar'ın Ortaylı'dan, "eşi bulunmaz, yeri kolay doldurulmaz" şeklinde bahsettiği paylaşımının altına gelen bir yorum dikkatlerden kaçmadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Ortaylı ile Çancar'ın ilk fotoğrafı olan Mülkiye'deki karede kimlerin yer aldığını öğrenmek için X'in yapay zeka teknolojisi Grok'tan yardım istedi.

GROK KULLANICININ SORUSUNU YANITLAMADI

Grok ise soruyu cevaplamak yerine kullanıcıya, "Ask Grok şu anda yalnızca Premium ve Premium+ abonelerine açıktır. Bu özelliği açmak için abone olun" ifadeleriyle yanıt verdi.

DEVREYE RASİM OZAN KÜTAHYALI GİRDİ

Bu yorum, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın dikkatini çekmiş olacak ki, kullanıcının sorusunu alıntılayarak fotoğrafta yer alan isimleri bir çırpıda saydı.

Kütahyalı, paylaşımında karedekilerin soldan başlayarak ayakta olan Halil Ergün, yanında oturan Mehmet Ali Kılıçbay, yanındaki gözlüklü Mehmet Memik, sonra Cengiz Çandar, Uluç Gürkan ve İlber Ortaylı olduğunu ifade etti.

Fotoğrafın çekim yılını da 1967 olarak ekleyen Kütahyalı esprili bir dille, "Grok bilmez, ROK bilir bunları :) Çarşamba ROK ile İlber Ortaylı özel yayınımı izleyin" dedi.

Cengiz Çandar'ın paylaştığı ve Bakü'de çekildiği belirtilen kare.