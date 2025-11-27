Kırklareli'de ev yangını: 1 ölü 1 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde C.S.’ye ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Yangın sırasında evde bulunan C.S. (46) ve Ç.Ç. (41) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ev sahibi C.S., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ç.Ç.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

YANGINI ÇIKARAN ESKİ EŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan evi kasıtlı olarak ateşe verdiği iddia edilen C.S.’nin eski eşi B.D. (40) jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.