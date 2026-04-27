Kırşehir’de yediği çilek yüzünden ölen minik Mustafa Kemal'e acı veda

Kırşehir’de dedesiyle birlikte manava giden 2,5 yaşındaki Mustafa Kemal Türker, yediği çileğin boğazına kaçmasıyla aniden fenalaştı. İlk müdahaleyi dedesi yaparken, çevredeki bir vatandaş da Heimlich manevrası uyguladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

MİNİK MUSTAFA, MERSİN'DE DEFNEDİLDİ

Kırşehir’deki işlemlerin ardından Ahi Evran Külliyesi’nde kılınan cenaze namazının ardından minik Mustafa Kemal’in naaşı, Mersin’e getirildi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Menteş Mezarlığı’nda düzenlenen defin töreni, büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

AİLE VE YARGI CAMİASI, TÖRENDE BİR ARADAYDI

Cenazeye Kırşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve eşi Berna Saçan Türker’in yanı sıra aile yakınları ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Acılı anne ve babanın ayakta durmakta güçlük çektiği, tören boyunca duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Menteş Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından minik Mustafa Kemal Türker, dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene katılanlar aileye başsağlığı dilerken, yakınları taziyeleri kabul etti.