Kocaeli Gebze'de kolonları çatlayan bina tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar çatırtı sesleriyle birlikte kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

"ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Gazetecilere açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın kolonunda çatlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

"Teknik inceleme tamamlanana kadar tedbiren 3 tane yan yana olan binada toplam 21 dairenin tahliyesi sağlandı" diyen Aktaş, teknik incelemenin ivedilikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Aktaş, bölgede adli bilirkişinin haricinde ilgili kurum temsilcilerinden oluşan heyetin de çalışma yürüttüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

Onlar bu andan itibaren de devam edecekler. Olayın sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da ona göre diğer çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız büyükşehir belediyemize ait olan tesiste diğer vatandaşlarımız gibi isteyenler misafir edilecekler. Diğer vatandaşlarımız için de bu geçerli. Malumunuz 14 binadan birisi yıkıldı, birisi ağır hasarlı, diğer 12 bina da mühürlenmişti, tahliye etmiştik.

"ARAŞTIRMALAR SONUCU BİNALARIN DURUMUYLA İLGİLİ KARAR VERİLECEK"

Vatandaşların canı söz konusu olduğu için ilgili tüm kurumların çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü aktaran Aktaş, araştırmalar sonucunda binaların durumuyla ilgili kararın verileceğini bildirdi.

Aktaş, ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un haberdar edildiğini, onların talimatlarıyla çalışmaların artırılarak devam edeceğini belirterek, "Şu ana kadar tespit ettiğimiz başka buna benzer bir olay yok. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde gözlemsel inceleme de yapıyorlar. Gözle görülen, ihbar edilen ya da 2 gündür süren teknik incelemelerde ele geçmiş olan herhangi bir bulgu yok. Olsa zaten hemen boşaltıyoruz" ifadesini kullandı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, tedbirlerin vatandaşların can güvenliği için alındığını vurguladı.

Aktaş, tahliye edilen binalardaki vatandaşların durumu anlayışla karşıladığını belirterek devlet olarak tüm imkanlarla vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olayı ilk andan itibaren takip ettiğini ifade eden Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirerek talimatlarını aldıklarını kaydetti.

ANNE, BABA VE 2 ÇOCUKLARI CAN VERMİŞTİ

29 Ekim saat 07.00 sıralarında çöken Arslan Apartmanı'nda anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir, enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı.

Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.