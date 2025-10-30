Kocaeli Gebze'deki enkazdan 19. saatte 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

- Kocaeli Gebze'de Mevlana Mahallesi'nde çöken 7 katlı binanın enkazından 19. saatte bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.
- Arama kurtarma çalışmalarında AFAD, JAK ve sivil toplum kuruluşları aktif rol aldı.
- Enkazdan sağ kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Çok sayıda AFAD, JAK, sivil toplum kuruluşu ve belediye ekibi enkazda arama kurtarma çalışması yapıyor.
İş makinelerinin yardımıyla molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye eden ekipler zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiriyor.
UMKE ekipleri de bölgede sahra hastanesi kurdu.
18 YAŞINDAKİ DİLARA SAĞ ÇIKARILDI
Ekipler ilk olarak kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı.
Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilara'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.
Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan ekipler enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyordu.
19. SAATTE 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çalışmaların 19. saatinde enkazdan 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...