Kocaeli merkezli MESEM dolandırıcılığı operasyonu: 77 milyon liralık vurgun

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurumlarını zarara uğratan dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Bu kapsamda, Mesleki Eğitim Merkezleri'nde (MESEM) yapılan incelemelerde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.
DEVLETİ 77 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sahte kayıtlarla devleti yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR
Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da eş zamanlı baskınlar yapıldı
39 GÖZALTI
Operasyonda baskın yapılan adreslerde 39 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 38'i emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi, bir şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
20 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında ise 2 firarinin arandığı öğrenildi.
Adliyede ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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