Kocaeli merkezli MESEM dolandırıcılığı operasyonu: 77 milyon liralık vurgun

İHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurumlarını zarara uğratan dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, Mesleki Eğitim Merkezleri'nde (MESEM) yapılan incelemelerde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

DEVLETİ 77 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sahte kayıtlarla devleti yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da eş zamanlı baskınlar yapıldı

39 GÖZALTI

Operasyonda baskın yapılan adreslerde 39 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 38'i emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi, bir şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

20 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında ise 2 firarinin arandığı öğrenildi.

Adliyede ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.