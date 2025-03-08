Kocaeli'de 120 milyon liralık bungalov dolandırıcılığı soruşturması: 22 tutuklama

AA

Kocaeli'de dolandırıcılara geçit verilmiyor...

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek insanları dolandıran şüpheliler, şikayet üzerine tespit edildi.

120 MİLYON LİRALIK VURGUN

Sahte internet sitesi ve sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla vatandaşların rezervasyon yapmalarını sağlayarak kapora aldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Nevşehir, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, vatandaşları toplam 120 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

ARAMALARDA DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi.

El konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucu tespit edilen 3 şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalandı.

22'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.