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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 gencin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, cipin kaldırımda yürüyen gençlere çarptığı anlar yer aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda 20 Haziran 2024'de Gökhan K. (33) idaresindeki cip, Sıla A. (20) hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan (24) ile Ayber Erkut'a (21) çarparak takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

2 gence çarpan cip sürücüsü Gökhan K. ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Sıla A. ile İsmail O. (38) isimli sürücüler tutuklandı.

Kısa bir süre tutuklu bulunan sürücüler serbest bırakılırken avukatların yaptığı itiraz üzerine İsmail O. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Gökhan K. ise 4 ay sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan'ın Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2024 yılında mezun olduğu ve özel bir firmada işe başladığı, Ayber Erkut'un ise yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı ancak bu yıl ülkesine geri dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde Muhammed Ali Kraan ve Ayber Erkut'un kaldırımda yürürken kamera açısından çıktığı, o sırada İsmail O.'nun aracıyla bağlantı yoluna girdiği anlar yer aldı.

Ayrıca görüntüde Gökhan K.'nin cipiyle selektör yakarak hızla geldiği ve iki şeritli yolda Sıla A. dahil 3 aracın aynı hizada olduğu ve cipin hızla kaldırımda yürüyen gençlere çarptığı görüldü.