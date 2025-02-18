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Kocaeli'de 26 saat süren yangın, numune alınması için söndürüldü

Kocaeli'de 26 saat süren yangın, numune alınması için söndürüldü Kartepe ilçesinde metan gazının neden olduğu tahmin edilen yangın, uzman ekipler tarafından numune alındıktan sonra kontrollü bir şekilde söndürüldü.