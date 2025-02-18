İHA
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde devam eden metro inşaatında, dün saat 14.00 sıralarında yapılan sondaj çalışmaları sırasında yüzeye metan gazı sızdı. Yaklaşık 47 metre derinlikten çıkan gazın alev almasıyla birlikte bölgede yangın başladı.
Olayın ardından ihbar üzerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yangının çevresi şeritlerle kapatılırken, demir bariyerler yerleştirilerek giriş çıkışlar sınırlandırıldı.
Yaklaşık 26 saat boyunca devam eden yangın, numune alınması amacıyla kontrollü şekilde söndürüldü. Uzman ekipler tarafından yapılacak analizlerin ardından, gazın tekrar kontrollü olarak yakılarak tahliye edilmesi planlanıyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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