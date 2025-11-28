Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını darbetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna aracıyla gelen G.Ö., buradan yakıt aldı.

Ardından G.Ö., istasyon görevlisi M.E.S.'nin kendisine uzattığı fişle birlikte "Kasadan ödeyebilirsiniz" yönlendirmesi üzerine çalışanı yanına alarak kasaya doğru yürüdü.

İSTASYON GÖREVLİSİNE SALDIRDI

Ödeme işlemi yapıldıktan hemen sonra alkollü müşteri bu kez M.E.S.'ye dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı.

Bir anda öfkesine kapılan şahıs, personeli darbetmeye başladı.

ÇALIŞANI İSTASYON DIŞINA KADAR KOVALADI

Diğer personelin araya girmesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovalamayı sürdürdü.

Korkuya kapılan M.E.S. yola doğru kaçarak uzaklaştı.