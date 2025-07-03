Kocaeli'de baba-oğul, cinayet kurbanı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 220. Cadde’de, bugün saat 20.00 civarında Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu (30), kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

BABA İLE OĞLU, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Baba ve oğul, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis, çevrede detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.