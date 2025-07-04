Kocaeli'de babasının kliniğinde çalışan 2 hekimi tabancayla vurdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Aydınlık Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

M.M., babası M.M.'ye ait diş kliniğinde çalışan diş hekimleri E.T. ve Y.C.'ye tabanca ile ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

E.T. ve Y.C. bacaklarından yaralanırken, M.M. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YAKLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

M.M.'nin kuyumcu dükkanı bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.