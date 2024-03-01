Kocaeli'de baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın bebeğiyle birlikte öldü Kocaeli'de kocası tarafından evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultanorhan Mahallesi'nde Furkan Y., 8 aylık hamile eşi Yaren Y.'yi (21) evinde baygın halde buldu.

Eşinin ayılmaması ve tepki vermemesi üzerine Furkan Y., 112'ye ihbarda bulundu.

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaren Y., özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bebeğiyle birlikte can verdi

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Yaren Y. ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Mesai çıkışı evine döndüğü öğrenilen Furkan Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yaren Y.'nin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)