Kocaeli'de beşinci kattan düşen çocuk yaşam savaşı veriyor

İHA
Kocaeli'nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi'nde 5 yaşındaki C.T., evin açık olan penceresine çıktı.
Yaslandığı sinekliğin yerinden çıkmasıyla çocuk, beşinci kattan aşağı düştü.
Zemine çakılan çocuk ağır yaralanırken durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri çocuğu ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Ardından çocuk Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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