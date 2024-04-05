Kocaeli'de doğalgaz sızıntısından 4 kişilik aile etkilendi Darıca ilçesinde kombi arızası nedeniyle sızan doğalgazdan etkilenen 4 kişilik aile rahatsızlandı.

DHA

Saat 01.30 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişteki dairesinde yaşayan anne, baba ve 2 çocuğu, doğalgaz sızıntısı nedeniyle mide bulantısı ve baş dönmesi rahatsızlığı yaşadı.

Aile fertlerinden biri 112'yi aradı

Aile fertlerinden biri bu sırada 112'yi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde ailenin doğalgaz kaynaklı zehirlenmeden rahatsızlandıkları belirlendi.

Çiğ gaz atan kombi, zehirlenmeye neden oldu

Olay yerinde müdahale edilen aile, durumlarının iyi olması sebebiyle hastaneye gitmedi. Doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri, yaptıkları incelemelerde sızıntının kombinin çiğ gaz atması nedeniyle meydana geldiğini tespit etti. Alınan önlemlerin ardından aile tekrar evlerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)