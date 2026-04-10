Beşiktaş - Antalyaspor - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 2-1 ANTALYASPOR

21’ Gol… Beşiktaş 2-1 Antalyaspor (Streek)

14' Antalyaspor'un Samuel Ballet ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

13' Beşiktaş'ın Jota ile başlattığı kontrada Jota yerde kaldı. Hakemin kararı topa müdahale

12' Beşiktaş mücadeleye bir hayli hareketli ve istekli başladı.

9' Kapanan Antalyaspor defansını açmaya çalışan Beşiktaş'ta top Orkun Kökçü'de kaldı. Ceza sahası dışında topla buluşan Orkun kafasını kaldırdı ve sol tarafta hazır bulunan Jota'yı gördü. Orkun'un pasında sol tarafta topla buluşan Jota Silva, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

9’ Gol… Beşiktaş 2-0 Antalyaspor (Jota)

7' Beşiktaş bu dakikalarda üst üste korner vuruşları kazandı.

5' Kaleden pasla çıkmak isteyen Antalyaspor çıkarken topu kaptırdı. Sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder ara pasında Orkun Kökçü'yü topla buluşturdu. Orkun, ceza sahasına girer girmez hafif bir aşırtma vuruşu ile takımını öne geçirdi.

5’ Gol… Beşiktaş 1-0 Antalyaspor (Orkun)

4' Orkun Kökçü'nün sol taraftan kullandığı korneri yine ön direkte Jota Silva kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

3' Hyeon Gyu Oh'un ceza sahası sol çaprazda yerden şutunu Cuesta kornere çeldi.

2' Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, Jota'nın ön direkte vurduğu kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği 90 dakikada Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapıyor.

VAR hakemi olarak Altan Deniz Kayatepe görev yapıyor. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER