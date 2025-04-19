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İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde henüz bilinmeyen sebeple düğün öncesi kalabalık bir grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Çıkan kavgayı bazı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Bir kişi yaşanan olay sebebiyle fenalık geçirerek yere yığıldı.

Vatandaşların tarafları ayırmasıyla ortalık zorlukla sakinleştirildi.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.