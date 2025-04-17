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Kocaeli'de elektrik kontağından çıkan yangın samanlığa sıçradı

Kocaeli'de elektrik kontağından çıkan yangın samanlığa sıçradı Elektrik kontağından çıkan ve samanlığa sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.