Kocaeli'de elektrik kontağından çıkan yangın samanlığa sıçradı
İHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yangın paniğe yaşandı...

Karamürsel ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki çiftlikte bulunan samanlıkta meydana gelen olayda, elektrik kontağından yangın çıktı.

SAMANLIK ALEV ALDI

Elektrik kontağından çıkan yangın daha sonrasında samanlığa sıçradı.

Samanlık kısa sürede alev aldı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor