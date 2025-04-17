Kocaeli'de elektrik kontağından çıkan yangın samanlığa sıçradı

İHA
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yangın paniğe yaşandı...
Karamürsel ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki çiftlikte bulunan samanlıkta meydana gelen olayda, elektrik kontağından yangın çıktı.
SAMANLIK ALEV ALDI
Elektrik kontağından çıkan yangın daha sonrasında samanlığa sıçradı.
Samanlık kısa sürede alev aldı.
OLAYDA YARALANAN OLMADI
Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Olayda yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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