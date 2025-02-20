Kocaeli'de jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

AA & Ensonhaber
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Oluklu Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekibi kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kar yağışı nedeniyle kaza yerine ulaşmakta güçlük çeken sağlık personeli bölgeye itfaiye aracıyla ulaştı.
2 YARALI
Araçtaki 2 jandarma personeli itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kazada yaralanan Uzman Çavuş O.S., Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürülürken Astsubay Kıdemli Kademeli Başçavuş F.K. ise ayakta tedavi edildi.
Öte yandan kar nedeniyle yoldan çıkmak üzereyken durabilen itfaiye aracı ise kar küreme amacıyla bölgeye gelen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
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