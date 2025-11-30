Kocaeli'de kayık alabora oldu: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor Körfez ilçesinde alabora olan kayıktaki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kayığın alabora olma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.