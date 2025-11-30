Kocaeli'de kayık alabora oldu: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

- Kocaeli'de bir kayık alabora oldu, iki kişiden biri kurtarıldı.
- Diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
- Sahil Güvenlik ve diğer ekipler geniş çaplı arama faaliyetlerine devam ediyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde bulunan iki kişiden M.Ş.C., ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
KAYIP ŞAHSI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kayıkta bulunan diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar, denizde geniş çaplı tarama faaliyetlerini sürdürürken, diğer ekipler de çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak kayıp kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.