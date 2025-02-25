Kocaeli'de kayınpeder, damadını vurdu

İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde İnönü Mahallesi Şehit Arslan Kulaksız Caddesi üzerinde, aralarında ailevi meselelerden dolayı husumet bulunan A.G. ile kayınpederi Y.K. trafikte karşılaştı.
Y.K, otomobilinden damadı A.G.'nin bulunduğu araca doğru tabancayla ateş açtı.
DAMADINI YARALADI
Olay yerinde 9 boş kovan bulunurken, kurşunların bel altına isabet etmesi neticesinde damat A.G. yaralandı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı A.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren Y.K. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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