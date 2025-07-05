Kocaeli'de kazadan kaçmak istedi, otomobili devrildi: 2 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Oluklu Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi.

Nazlıcan Ö. idaresindeki 06 BN 707 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Şakir F. yönetimindeki 41 K 2027 plakalı yolcu minibüsünü sollamak isterken, araca yandan çarptı.

MANEVRA YAPTI, YOLDAN ÇIKTI

O sırada karşı yönden 41 AYZ 269 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Muhammed E.U., kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapsa da kendi aracı yoldan çıkarak devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada Muhammed E.U. ile eşi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.