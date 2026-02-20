Kocaeli’de kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi: Görüntüler ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dehşet anları...

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı salonu korku dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Şüpheli şahıslar hafif ticari araçla iş yerinin önüne geldi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Daha sonra yanlarında getirdikleri silahlarına davranan şüpheliler, içeride müşterilerin bulunduğu esnada dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.

Düzenlenen silahlı saldırıda M.C.A. ve M.C.P. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen S.B., T.Y. ve M.H.K.’yi daha önce düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden 2'sinin iş yeri çevresinde ayakta beklediği, bu sırada yaklaşan hafif ticari araç içerisindeki diğer şüphelilerin ise hareket halindeki araçtan dükkana doğru defalarca ateş açtığı anlar saniye saniye yer aldı.