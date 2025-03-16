Kocaeli'de kilo verdi, hayatı değişti

DHA

Kocaeli'de yaşayan İbrahim Yavuz, evlendikten sonra aldığı kilolar nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Terleme, nefes darlığı ve eklem ağrıları nedeniyle Aile Sağlığı Merkezi’ne giden Yavuz, aile hekiminin yönlendirmesiyle İzmit ilçesindeki Akçakocabey Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin yolunu tuttu.

İbrahim Yavuz, uyguladığı diyetle 2 yılda yaklaşık 40 kilo verdi.

"NEFES ALMAM ZORDU"

Kilo vermeye karar vermesindeki öncelikli sebebin eşi olduğunu söyleyen Yavuz, “Evlendikten sonra belli bir kilo aldık; ondan sonra terlemeye başladım. Yürüyüşüm, nefes almam zor oldu. Eşimle beraber kilo vermeye niyetlendik. Bir şeyimiz var mı, neden bu kadar terliyoruz diye doktora tahlil vermeye gittik. Doktor da sağlıklı hayat merkezine yönlendirdi.

Doktor, kilomuz olduğunu, ileride daha çok sıkıntı yaşayabileceğimizi söyleyince merkeze başvurduk ve burada Yasemin Hanım ile tanıştık.

Yasemin Hanım’ın sayesinde belli bir kiloya kadar ulaştık. Şu andaki hayatım gayet iyi. Bisiklet sürüyorum, terlemem azaldı, nefes nefese kalmıyorum. Çok rahat bir hayat geçiriyorum. Kişisel olarak da sıkıntılarım gitti. Bacak ağrılarım, eklem ağrılarım vardı; çoğu düzeldi. Şu anda bir sıkıntım yok.” diye konuştu.

"GÖREN MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI MI OLDUN DİYE SORUYOR"

Daha önce kilo vermeye çalıştığını da anlatan İbrahim Yavuz, “Evdeki olanaklarla kendim nasıl planlayayım, kalori açığı nasıl oluşturayım, karbonhidrat, protein ayarını nasıl yapayım bilmediğim için verip alıyordum, düzenli olmuyordu ama Yasemin Hanım ile beraber düzenli bir kilo verişine geçtik. 124-126 kilo arasında gidip geliyordum; şu anda 86 kilo civarındayım.

Gören direkt ‘Mide küçültme ameliyatı mı oldun?’ diye soruyor. Hayır, diyetisyene gittim düzenli kilo verdim. Kilo, uzun sürede veriliyor. İnsanlar 5 ayda vereyim gibi bir süreç bekliyor ama vermek 2 sene sürüyor. 2 sene içinde verdim, şu anda tepkiler çok iyi. ‘Eski halinden bir şey yok, gençleşmişsin, daha fitsin’ diyenler çok oluyor.” dedi.

Diyet sürecini de anlatan Yavuz, “Diyete başlarken ilk 10 gün gerçekten çok zor oluyor. Çünkü yeme alışkanlığın değişiyor; yediklerin çok farklılaşıyor ve düzenli yemeye başlıyorsun ondan sonra krizler oluyor. Ben şeker krizi çok geçiriyordum; Yasemin Hanım'ın bana verdiği diyetler sayesinde şeker krizlerim de gitti. Benim için diyet gayet iyi.” ifadelerini kullandı.