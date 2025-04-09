Kocaeli'de küfür kavgasında bıçak çeken sanığa 11 yıl hapis cezası

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 2024 yılının Ekim ayında iki grup arasında küfürleşme nedeniyle çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada Veysel A. bıçaklanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili Muhammed D. gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son celsesi görüldü.

"BANA ANA AVRAT KÜFÜR ETTİ"

Duruşmaya tutuklu sanık Muhammed D. ve avukatı katıldı.

Pişman olduğunu söyleyen Muhammed D., "Veysel bana ana avrat küfür etti. Pişmanım, keşke öyle bir şey olmasaydı. Öldürme niyetim yoktu. Beni yaraladığı için olay gerçekleşmiştir. İstemeden oldu, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

11 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığa Veysel A'ya yönelik işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ELİNDE BIÇAKLA BANA KAFA ATTI"

Müşteki Veysel A. ise "Arkadaşlarımla otururken Efe olarak bildiğimiz Taner M. yanımıza 2 kişi ile geldi. Önce sigara istediler verdik. Uyuşturucu madde vermek istediler kabul etmedik. Alkol almaya başladılar. Efe adlı şahıs üzerime alkol döktü ve bıçak çıkardı.

Ben de kendimi savunmak amacıyla alkol şişesini aldım. Bunun üzerine sanık Muhammed ve yanında 5-6 kişi geldi. Sanık elinde bıçakla bana kafa attı. Kaçtım ancak sanık peşimden gelerek beni bıçakladı. Elimdeki şişeyi fırlattım ama kendisine değmedi. Sanık beni bıçakladıktan sonra kaçıp gitti, şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.

"İLK VEYSEL KÜFÜR ETTİ"

Olaya ilişkin ilk celse dinlenen tanık Altay Ö. de, "Müşteki ve sanığı olay öncesinde tanırım. Sanık olay yerine gelmeden ben müştekinin yanında bulunuyordum. Sanık tek başına geldi. Sanık gelir gelmez müşteki ile konuştu ve aralarında tartışma çıktı. Müşteki çok alkol almıştı, çok küfür ediyordu. Bu küfürleri sanığa karşı da yapmıştı. İlk küfür Veysel tarafından gerçekleşti.

Muhammed'in küfür ettiğini duymadım. Veysel'in küfürleri üzerine Muhammed Veysel'e kafa attı. Veysel'de taşla Muhammed'in koluna vurdu. Veysel ile Murat V., bira şişesini sanığın ve bizim bulunduğumuz yere fırlattı, sonra Veysel kaçtı. Taner'in Veysel'in peşinden gitti ancak Muhammedin gittiğini görmedim. Bıçaklanma anını görmedim" şeklinde konuşmuştu.