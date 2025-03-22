Kocaeli’de kumar oynayanlara 55 bin 482 TL ceza

İHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayanları engellemek için çalışma başlattı.

Dün yapılan çalışmalarda Gölcük’te bulunan kahvehanede denetim yapıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi.

KUMAR OYNATAN TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde N.Ç. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi.

N.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 6 şahıs hakkında 55 bin 482 TL para cezası kesildi.

KUMAR PARASINA EL KONULDU

Kumardan elde edildiği düşünülen 9 bin 600 TL paraya da el konuldu.