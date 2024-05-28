Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir öğretmen ders sırasında sınıfı basan velinin hedefi oldu..
Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda, geçtiğimiz gün birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu kavga etti.
Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya anlattı.
Sınıfa girip öğretmene saldırdı
Bu sabah okula gidip, kızının okuduğu sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi.
M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı ve bunun üzerine okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin'in üzerine yürüdü.
Gözaltına alındı
Diğer öğretmenler araya girerken öğretmen Mehmet Demir, tekme ve yumrukların hedefi oldu. Öğretmen Demir, hastaneden darp raporu alırken, şikayet sonrası veli M.A. da gözaltına alındı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Soruşturma başlatıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tekin, "Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız" dedi.
Veli Randevu Sistemi'nin önemine dikkat çekti
Okulların daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce hayata geçirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz 'Veli Randevu Sistemi'nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun.
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