Kocaeli'de ders sırasında öğretmene saldırdılar Ders sırasında sınıfa giren ve kızı ile kavga eden öğrenciyi soran M.A., olumsuz yanıt alınca sınıf öğretmeni Burak Laçin'in üzerine yürüdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda, dün birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu kavga etti.

Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya anlattı.

Bu sabah okula gidip, kızının okuduğu sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi.

M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı ve bunun üzerine okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin'in üzerine yürüdü.

Gözaltına alındı

Diğer öğretmenler araya girerken öğretmen Mehmet Demir, tekme ve yumrukların hedefi oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Demir, darp raporu aldı. Şikayet sonrası veli M.A. da gözaltına alındı.

"Sessiz kalmayacağız"

Olaydan sonra öğretmenler ve sendika temsilcileri, okulda bir araya geldi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Kocaeli 2 No'lu Şube Başkanı Bülent Metin, "Bugün Darıca ilçemizde yine öğretmene saldırı nedeniyle bütün sendikalar buradayız. Maalesef ki bu olayların sonu geleceğe benzemiyor. Acilen tedbir alınmasını istediğimizi aslında 10 Mayıs'ta bütün sendikalar iş bırakarak, ülkenin meydanlarını doldurarak göstermiştik; ama görünen o ki ülkeyi yönetenler, bundan gerekli dersi almamışlar.

Aslında 10 Mayıs'ta sosyal medya üzerinden 'Bir an önce yasayı çıkartacağız' diyen Bakanlık maalesef ki hala resmen harekete geçmiş değil. Bizlerin adeta birer birer okullarda can vermesini bekliyorlar. Sendikalar olarak buna sessiz kalmayacağız. Birlik, bütünlük içinde bu duruma karşı öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Can güvenliği talep ediyoruz"

Metin, "Can güvenliği olmadan ders, eğitim olmaz. Bizim öncelikli talebimiz, can güvenliğidir. Okullarda güvenlik görevlileri bir an önce istihdam edilmelidir. Zaten yaşanılan olay da bu güvenlik tedbirlerinin olmamasından kaynaklı bir olaydır. Anlatılanlara göre, bir veli cebinde silahla yukarıya kadar gelip, sınıfa girebiliyorsa; burada güvenlikten bahsetmemiz maalesef mümkün değildir.

Bir an önce tedbirlerin artırılmasını, öğretmenlerimizin dersini güvenlik içinde yapmasını talep ediyoruz. Sendikalar olarak bu talebimizi bir kez daha bu acı olaydan sonra buradan yineliyoruz. Bir kez daha bir öğretmenimizin burnu kanasın istemiyoruz. Sendikaların talebi, nettir. Bu konuda da gerek düzenleme acilen yapılmalıdır." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)