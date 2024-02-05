Kocaeli'de okul bahçesinde veliye bıçaklı saldırı

İHA
Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki bir ilköğretim okulunun bahçesinde Murat T. adlı veli, kimliği öğrenilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Murat T., çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar kaçtı.
İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Murat T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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