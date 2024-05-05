Kocaeli'de otoparkta çıkan yangında 14 toplu taşıma aracı küle döndü Kocaeli'de açık otoparkta çıkan yangında 14 toplu taşıma aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

AA & Ensonhaber

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkisi D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir oto yetkili servisinin otoparkındaki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki diğer midibüs ve otobüslere de sıçradı.

Durumu fark eden bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

14 araç küle döndü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.