Trabzonspor, Galatasaray'ı iki golle geçti

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 28. haftası dev bir maça sahne oldu.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Okan Buruk’un çalıştırdığı lider Galatasaray, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ONUACHU, GOLÜ BULDU

Trabzonspor, 4. dakikada Paul Onuachu'nun kafa golüyle öne geçti.

Galatasaray, bu sezon ligdeki en erken golünü yerken Onuachu ise ligde 22. kez fileleri havalandırdı.

SINGO, DENGEYİ GETİRDİ

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Galatasaray, 48. dakikada Wilfried Singo'nun golüyle eşitliği sağladı.

VAR ÇAĞIRDI, CİHAN AYDIN KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın Wagner Pina'ya müdahalesi sonrası hakem Cihan Aydın sarı kartına başvurdu.

VAR hakemi Erkan Engin, Cihan Aydın'ı 'potansiyel kırmızı kart' için incelemeye çağırdı.

Hakem Cihan Aydın, monitörden incelemesi sonrası sarı kart kararında kaldı.

TRABZONSPOR YİNE DURAN TOPTAN ATTI

Trabzonspor, 62. dakikada stoperi Chibuike Nwaiwu'nun kafa golüyle bir kez daha öne geçti.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla duran top golü atan takım olan Trabzonspor, Nwaiwu'nun golüyle bu alanda bulduğu skor sayısını 22'ye çıkardı.

TRABZONSPOR, GALATASARAY'A KARŞI 6 MAÇ SONRA GALİP

Trabzonspor, Galatasaray'ı evinde 6 lig maçının ardından mağlup etti. Bordo mavililer, ligde üst üste 6. galibiyetini elde ederek puanını 63'e yükseltti.

GALATASARAY, 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Ligde 4 maç sonra yenilen 1 maçı eksik Galatasaray, 64 puanda kaldı.

FATİH TEKKE'DEN KARİYERİNDE İLK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde Okan Buruk'u ve Galatasaray'ı 8. maçında ilk kez mağlup etmeyi başardı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Trabzonspor, gelecek hafta 11 Nisan Cumartesi günü 17.00'de Alanyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray, 8 Nisan Çarşamba 20.00'de Göztepe ile erteleme maçında karşılaşacak.

Ardından 12 Nisan Pazar günü yine 20.00'de Kocaelispor'u konuk edecek.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Trabzonspor 2-1 Galatasaray

89' Ahmed Kutucu, Yunus Akgün yerine oyunda.

88' Trabzonspor'da Umut Nayir ve Okay Yokuşlu oyuna dahil oldu. Ozan Tufan ve Zubkov oyundan alındı.

87' Eren Elmalı'dan topu çalan Wagner Pina, Zubkov'a pasını aktaramadı.

85' Galatasaray oyunun son düzlüğünde iyice vites arttırdı.

83' Galatasaray'da Lemina oyundan alındı Asprilla kalan sürede oyunda olacak.

81' Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sert şutu Lovik'ten kornere çıktı.

79' Onuachu'ya faul yapan Abdülkerim, itirazdan dolayı sarı kart gördü

78' Roland Sallai'nin ceza sahası dışından şutu Onana için kolay bir top oldu.

77' Wagner Pina, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76' Onana, oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gördü.

75' Galatasaray üst üste 3. kez korner kullanıyor.

73' Galatasaray beraberlik golü için tempoyu arttırdı.

70' Kullanılan korner sonrasında ceza sahasında karambol oluştu. Son olarak ceza sahası dışından Icardi'nin şutuna altı pas içinde dokunan Lemina, topu uzak direğin yanından dışarıya gönderdi.

69' Abdülkerim'in ortasında top Barış'a gelmeden Mustafa Eskihellaç araya girdi ve topu kornere attı.

68' Sallai, Noa Lang yerine oyuna dahil oldu.

67' Abdülkerim Bardakcı'yı geçen Felipe Augusto topu sağ kanattan Zubkov'a döndü. Penaltı noktası üzerinden şutunu çıkartan Zubkov'un topuna Sanchez ayak koydu ve kornere attı.

65' Galatasaray'da Sallai birazdan oyuna dahil olacak.

63' Gol sonrası Davinson Sanchez sarı kart gördü.

62' Antony Nwakaeme'nin altı pas üstüne yaptığı ortayı Nwiawu yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

62’ Gol… Trabzonspor 2-1 Galatasaray (Nwaiwu)

61' Trabzonspor'un kullandığı taç atışı sonrası sağ çaprazda Abdülkerim, Augusto'ya faul yaptı.

60' Folcarelli'den topu alan Yunus Akgün hızlı hücumla topu Barış'a kazandırdı. Barış'ın şutu defansa çarpıp kornere çıktı.

57' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme topu Sanchez'den kurtaramadı.

56' Zubkov'un sağ kanattan ortası doğrudan auta çıktı.

54' Cihan Aydın, kararında bir değişikliğe gitmedi.

53' Cihan Aydın VAR tavsiyesi ile monitör başına geldi.

51' Barış Alper Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

51' Barış Alper'in sol kanattan içeriye çevirdiği top doğrudan dışarıya çıktı.

50' Trabzonspor'da Zubkov'un sağ çaprazda dar açıdan şutu üstten dışarı çıktı.

48' Galatasaray'da Barış Alper'in hafif sağ çaprazdan arka direğe doğru gönderdiği topu Wilfred Singo arka direkte altı pas içinde uzak köşeye gönderdiği şut ile skora denge getirdi.

48’ Gol… Trabzonspor 1-1 Galatasaray (Singo)

47' Eren Elmalı'nın sol kanattan içeriye çevirmeye çalıştığı topu Nwiawu ayak koydu ve kazandı.

46' Galatasaray'da ikinci yarı öncesi İlkay ve Eren Elmalı oyuna dahil oldu. Jakobs ve Torreira oyundan alındı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 1-0 Galatasaray

45' Onuachu'nun golü ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

42' Kullanılan korner sonrasında Zubkov'un sol çaprazdan ortasında Onuachu yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

41' Sol kanatta Singo'dan topu kazanan Mustafa Eskihellaç topu içeriye çevirdi. Sanchez son anda araya girerek topun Onuachu'ya gelmesini engelledi.

40' Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç, Singo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakemin kararı devam

37' Bu dakikalarda Galatasaray vites arttırdı.

36' Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yardımcısına sarı kart çıktı.

35' Barış Alper'in sol kanattan içeriye çevirdiği topu Nwiawu araya girdi ve uzaklaştırmaya çalıştı. Top tekrar Galatasaraylı futbolcularda kaldı. Singo'nun ceza sahası dışından şutunu bir kez daha Nwiawu engelledi. Dönen top Lemina'da kaldı. Lemina'nın şutu farkla üstten dışarıya çıktı.

34' Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı korneri Barış Alper altı pas içine ortaladı. Onana topu parmaklarıyla diğer kanada çeldi.

33' Zubkov'un ceza sahası içine ortaladığı topu Onuachu'dan önce Davinson araya girdi ve kafayla topu uzaklaştırdı.

31' Galatasaray'da Barış Alper'in sağ kanattan kullandığı kornerde Lemina ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Onana bu pozisyonda topun gol olmasını engelledi ve topu uzaklaştırdı.

30' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Ozan Tufan ceza sahasına girmeden sağ çaprazdaki Pina'ya döndü. Wagner Pina'nın şutu duzak direğin dibinden dışarıya çıktı.

28' Galatasaray'ın içeriye çevirdiği topu Barış Alper yere indirdi. Nwiawu, Galatasaraylı futbolculardan önce araya girdi ve tehlikenin büyümesini engelledi.

25' Wagner Pina'nın sağ kanattan ceza sahası dışına çıkardığı topu Nwakaeme kontrı-ol etti. Hafif sağ çaprazdan sağ ayağı ile şutunu çıkartan Nwakaeme'nin topu yakın direğin yanından dışarı çıktı.

23' Noa Lang'ın sol çaprazdan içeriye çevirdiği topu Nwiawu uzaklaştırdı.

22' Galatasaray'da Okan Buruk sarı kart gördü.

20' Ozan Tufan, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

19' Jakobs'un ara pasında Wagner Pina topu takımına kazandırdı. Sonrasında hızlı çıkan Trabzonspor Augusto ile şut denemesinde Uğurcan'ı geçemedi.

16' Tedavisi tamamlanan Pina tekrar oyuna döndü

15' Wagner Pina'nın tekrar sağ kanattan yaptığı ortayı Onuachu istediği gibi kontrol edemedi ve top dışarıya açıldı.

15' Rakiplerinden sıyrılamayan Noa Lang topu rakibine kaptırdı. Trabzonspor atağı seyredeceğiz.

13' Galatasaray bu kez sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Yapılan ortayı Abdülkerim dokunamadı ve top dışarıya çıktı.

11' Kullanılan korner sonrasında Singo topu içeriye çevirdi ancak hakem ceza sahası içerisinde faul tespit etti. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

11' Singo'nun sağ kanattan içeriye çevirmeye çalıştığı topu Trabzonspor defansı kornere attı.

10' Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

8' Barış Alper'in sağ kanattan kullandığı kornerde Singo'nun vuruşu üstten auta çıktı.

5' Zubkov'un sağ çaprazdan sert şutu yan ağlarda kaldı.

4' Bu gol bu sezon Galatasary'ın kalesinde gördüğü en erken gol oldu.

4' Sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Wagner Pina topu penaltı noktasına ortaladı. Onuachu kafasıyla vurduğu topu ağlarla buluşturdu.

4’ Gol… Trabzonspor 1-0 Galatasaray (Onuachu)

3' Ozan'ın pasında topla buluşan Onuachu topu Sanchez'den kurtaramadı. Sonrasında ise Singo'ya faul yaptı.

2' Zubkov'un ara pasında Onuachu topu önüne aldı. Sanchez topa ayak sokrarak kalecisi Uğurcan'a kazandırdı.

1' Maç başladı.