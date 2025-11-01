Abone ol: Google News

Kocaeli'de panik anları: Tahliye kararı sonrası kuyumcu dakikalarla yarıştı

Gebze ilçesinde,4 kişiye mezar olan binaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki başka bir binanın kolonunda çatlama meydana gelmesi üzerine 16 bina tahliye edilirken, bir kuyumcu ise dükkanda bulunan ziynet eşyalarını dakikalar içinde topladı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 09:04
  • 16 bina, bir binanın kolonunda çatlak oluşması nedeniyle tahliye edildi.
  • Bir kuyumcu, binanın tahliyesi sırasında ziynet eşyalarını hızlıca topladı.
  • Yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada, akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KUYUMCUDA ZİYNET ALARMI 

İncelemelerin ardından 16 bina tahliye edildi.

Vatandaşlar, belediyenin misafirhanelerine yerleştirirken, risk üzerine boşaltılan bir binanın altında bulunan kuyumcu dükkanının sahibi de harekete geçti.

BÖLGEDE İNCELEMELER SÜRÜYOR 

Kuyumcu, dükkanda bulunan ziynet eşyalarını özel kutu ve çantalara koyarak tahliye etti.

Ekiplerin bölgeden inceleme ve denetimleri devam ediyor.

