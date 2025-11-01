Kocaeli'de panik anları: Tahliye kararı sonrası kuyumcu dakikalarla yarıştı

- 16 bina, bir binanın kolonunda çatlak oluşması nedeniyle tahliye edildi.
- Bir kuyumcu, binanın tahliyesi sırasında ziynet eşyalarını hızlıca topladı.
- Yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada, akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KUYUMCUDA ZİYNET ALARMI
İncelemelerin ardından 16 bina tahliye edildi.
Vatandaşlar, belediyenin misafirhanelerine yerleştirirken, risk üzerine boşaltılan bir binanın altında bulunan kuyumcu dükkanının sahibi de harekete geçti.
BÖLGEDE İNCELEMELER SÜRÜYOR
Kuyumcu, dükkanda bulunan ziynet eşyalarını özel kutu ve çantalara koyarak tahliye etti.
Ekiplerin bölgeden inceleme ve denetimleri devam ediyor.