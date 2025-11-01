Kocaeli'de panik anları: Tahliye kararı sonrası kuyumcu dakikalarla yarıştı Gebze ilçesinde,4 kişiye mezar olan binaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki başka bir binanın kolonunda çatlama meydana gelmesi üzerine 16 bina tahliye edilirken, bir kuyumcu ise dükkanda bulunan ziynet eşyalarını dakikalar içinde topladı.