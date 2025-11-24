Kocaeli'de polise bıçakla direnen şüpheli silahla vurularak yakalandı

- Kocaeli Gölcük'te polise bıçakla direnen şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
- Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, aranma kaydı bulunan S.T.'yi fark etti.
Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan ve elindeki bıçakla polise direnen şüpheli, açılan ateş sonucu karnından yaralandı.
YARALANAN ŞÜPHELİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.