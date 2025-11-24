Abone ol: Google News

Kocaeli'de polise bıçakla direnen şüpheli silahla vurularak yakalandı

Gölcük ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve polise bıçakla mukavemet gösteren şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 17:45
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, aranma kaydı bulunan S.T.'yi fark etti.

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan ve elindeki bıçakla polise direnen şüpheli, açılan ateş sonucu karnından yaralandı.

YARALANAN ŞÜPHELİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

