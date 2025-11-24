Kocaeli'de polise bıçakla direnen şüpheli silahla vurularak yakalandı Gölcük ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve polise bıçakla mukavemet gösteren şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.