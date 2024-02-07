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Kocaeli'de takla atan otomobilden sağ kurtuldular

Kocaeli'de takla atan otomobilden sağ kurtuldular İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.