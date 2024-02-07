Kocaeli'de takla atan otomobilden sağ kurtuldular

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Kandıra-İzmit yolunda sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, 300 metre gerideki virajda kontrolden çıkarak takla attı.
Otomobilde bulunan 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı.
Kazayı görenler ailenin yardımına koştu.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine ise adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından gözyaşlarını tutamayan anne ve çocuk, olay yerindekiler tarafından teskin edilmeye çalışıldı.
Hastaneye kaldırıldılar
Aile üyeleri, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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