Kocaeli'de takla atan otomobilin sürücüsü bulunamadı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil bariyerlere çarparak takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler otomobilin içinde kimsenin bulunmadığı fark etti.
Sürücü kaçtı
Kaza sonrasında sürücünün aracını bırakarak kaçtığı bildirildi.
Polis ekipleri sürücüyü ararken trafik ise yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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