Kocaeli'de tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı artıyor

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki tavuk döner satılan işletmede 1 Nisan'da yaşanan olayda, 51 kişi, farklı zamanlarda mekandan tavuk döner yedi.

51 kişi daha sonrasında, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri ve zehirleneme şüphesiyle Körfez Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastane ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ

Bu kişilerden 49'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Özel hastanede tedavisi süren 2 çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süreç boyunca aynı şikayetlerden hastanelere başvuran kişi sayısının toplamda 100'ün üzerine çıktığı öğrenildi.

İŞLETME HAKKINDA MÜHÜRLEME KARARI

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı işletme sahipleri K.Y. ve E.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Körfez Belediyesi'nin başlattığı inceleme sonucu işletme mühürlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmede satılan dönerden alınıp, tahlile gönderilen numuneler inceleniyor.

2 TUTUKLAMA

Öte yandan, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 100'ün üzerinde kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından gözaltına alınan işletme sahipleri K.Y. ve E.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.