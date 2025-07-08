Kocaeli'de tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkiinde B.K., henüz bilinmeyen nedenle tüfekle Yasin Ö.'ye ateş açtı.

Yasin Ö., bacaklarından yaralanırken B.K. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Yasin Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, zanlının da jandarma ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Yasin Ö.'nün arkadaşı Ömer T., "7 senedir Yasin Ö. ile birlikte çalışıyorum. Olayı duyunca çok şaşırdık, kendi halinde biriydi. Pompalı tüfekle vurulduğunu öğrendik. Acil şifalar diliyorum" dedi.